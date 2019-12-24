В РПЦ объяснили участие патриарха в коллегии Минобороны

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В РПЦ назвали традиционным присутствие патриарха Московского и всея Руси Кирилла на расширенной коллегии Минобороны. Это открытое мероприятие и оно должно демонстрировать единство общества, заявил "Интерфаксу" глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами епископ Стефан.

"Это открытый форум, по крайней мере его первая часть, которая предполагает демонстрацию единства нашего общества перед лицом тех опасностей, которые выдвигает геополитическая ситуация", - сказал он.

Патриарха на это "знаковое мероприятие" пригласили президент Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу. Также на коллегию позвали представителей других религиозных организаций, власти и общественности.

Защита Отечества предполагает единство военно-промышленного комплекса, общественности, государственных, религиозных структур, дипломатов, политических партий и всего общества, отметил епископ.