Лавров заявил о готовности России показать США межконтинентальную ракету "Сармат"
Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия будет готова показать США новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", - сказал он в эфире воскресной программы "Большая игра" на Первом канале.
Он напомнил, что "Авангард" "уже презентовали американцам вживую", и отметил, что "на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".
При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - резюмировал Лавров.
Глава МИД РФ заявил, что с интересом отнесся к предложению США обсуждать принципы транспарентности в сфере стратегических наступательных вооружений, а не их сокращение и ограничение.
"В этот раз в Вашингтоне, когда обсуждали китайскую позицию, мы привлекли внимание к тому, что Китай сказал о несопоставимости арсеналов. Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что для понимания того, насколько план применим для России и других потенциальных участников, необходимо видеть его на бумаге. Комментируя стремление Вашингтона подключить Китай к переговорам по разоружению, глава МИД РФ напомнил озвученную китайской стороной позицию о том, что "их ядерные стратегические силы и по масштабу, и по структуре не сопоставимы с ядерными силами России и США, и поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать".
Лавров подчеркнул, что Россия "привержена продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте с США", а также готова обсуждать этот вопрос в многостороннем формате, но "не будет никого насильно затаскивать в этот формат".
"Если в Вашингтоне считают абсолютно неотъемлемой задачей сделать их участниками переговоров, пусть разговаривают с Пекином", - заявил Лавров.
Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.
"Авангард" и "Сармат"
"Авангард" - стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. В феврале 2019 года президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о начале серийного производства "Авангардов". "В этом году, как и планировалось, им будет оснащен первый полк РВСН", - сказал тогда Путин.
По данным Минобороны РФ, 24-26 ноября комплекс "Авангард" впервые продемонстрировали американской инспекционной группе.
Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" будут устанавливаться на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".
Межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН. Перевооружение планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.
20 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в России приступили к новому этапу испытаний "Сармата". МБР прошла успешные бросковые испытания, шла подготовка к летным испытаниям. 11 апреля президент Путин заявил, что "Сармат" проходит завершающую стадию испытаний.