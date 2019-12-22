Лавров заявил о готовности России показать США межконтинентальную ракету "Сармат"

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Россия будет готова показать США новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы уже сказали американцам, что презентовали наши новые системы, в том числе гиперзвуковое оружие. Исходим из того, что системы "Авангард" и "Сармат" покрываются Договором. Мы готовы встраивать эти вооружения и системы в существующий Договор СНВ-3, разумеется, когда он будет продлен", - сказал он в эфире воскресной программы "Большая игра" на Первом канале.

Он напомнил, что "Авангард" "уже презентовали американцам вживую", и отметил, что "на определенной стадии будем готовы сделать это с "Сарматом".

При этом министр подчеркнул, что остальные системы, о которых рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию России в марте 2018 года, не покрываются договором СНВ. "Мы сказали, что по этим системам, равно как и по новым технологическим военным системам США, мы готовы вести отдельный, параллельный разговор. Вести его, конечно же, возможно исключительно в рамках обсуждения всего комплекса проблем, который влияет на стратегическую стабильность", - резюмировал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что с интересом отнесся к предложению США обсуждать принципы транспарентности в сфере стратегических наступательных вооружений, а не их сокращение и ограничение.

"В этот раз в Вашингтоне, когда обсуждали китайскую позицию, мы привлекли внимание к тому, что Китай сказал о несопоставимости арсеналов. Американцы сказали достаточно интересную вещь: они упомянули, что не ведут речь о сокращении и ограничении, они скорее хотели бы договариваться о наборе взаимоприемлемых условий, о транспарентности и правилах поведения", - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что для понимания того, насколько план применим для России и других потенциальных участников, необходимо видеть его на бумаге. Комментируя стремление Вашингтона подключить Китай к переговорам по разоружению, глава МИД РФ напомнил озвученную китайской стороной позицию о том, что "их ядерные стратегические силы и по масштабу, и по структуре не сопоставимы с ядерными силами России и США, и поэтому они не видят никакого резона для переговоров и не будут в них участвовать".

Лавров подчеркнул, что Россия "привержена продлению Договора СНВ-3 в двустороннем контексте с США", а также готова обсуждать этот вопрос в многостороннем формате, но "не будет никого насильно затаскивать в этот формат".

"Если в Вашингтоне считают абсолютно неотъемлемой задачей сделать их участниками переговоров, пусть разговаривают с Пекином", - заявил Лавров.

Действие договора СНВ-3 завершится в 2021 году. Россия и США могут договориться о его продлении на пять лет.