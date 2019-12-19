Путин объяснил подписание пакта Молотова-Риббентропа и раздел Польши

Попытки приравнять сталинизм к тоталитаризму и фашистской Германии он назвал "верхом цинизма"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Советский союз последним из всех стран подписал с гитлеровской Германией пакт о ненападении, все остальные подписали такие соглашения раньше, должен ли был СССР в этой ситуации оставаться с Германией "один на один", заявил на большой пресс-конференции президент Владимир Путин.

По его мнению, у руководства страны в этой ситуации не было другого выбора. Он отметил, что при этом Сталин единственным не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, тогда как лидеры Франции и Великобритании встречались с фюрером.

Комментируя секретные протоколы к пакту и последовавший раздел Польши, Путин напомнил, что Польша сама до этого участвовала в разделе Чехословакии, то есть, "сделала то же самое".

Советские войска вошли в Польшу с соответствии с этими договоренностями, но это произошло после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооруженными силами и территорией страны и "само находилось в районе польско-румынской границы", так что тогда "не с кем было разговаривать", объяснил он.

Вспомнив об обороне Брестской крепости, президент заявил, что СССР не захватывал Брест-Литовск, а ввел туда войска после того, как его захватили немцы и затем оставили.

Путин пообещал написать к 75-летию Победы статью о второй мировой войне и о попытках умиротворения Гитлера со стороны западных лидеров. По его словам, ему для этого обещали подобрать архивные документы.

Также он высказался против попыток приравнять сталинизм к гитлеровской Германии.

"Можно как угодно предавать анафеме сталинизм и тоталитаризм в целом, в чем-то это будут заслуженные упреки... но ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию - это верх цинизма. Люди, значит, не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени", - сказал он.

В сентябре 2019 года, к годовщине начала Второй мировой войны Европарламент принял резолюцию с осуждением попыток оправдания "нацизма, фашизма или любой другой формы тоталитаризма". В ней советский режим был назван "тоталитарным" и высказывалась озабоченность в связи с попытками "нынешнего российского руководства оправдать" преступления этого режима в рамках информационной войны с демократической Европой.

"Интерфакс" ведет онлайн-трансляцию большой пресс-конференции Путина