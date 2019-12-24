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"Аэрофлот" закроет VIP-залы трех аэропортов для "платиновых" и бизнес-пассажиров

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 25 декабря закрывает бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов Иркутска, Новокузнецка и Якутска владельцам "платиновых" бонусных карт и пассажирам класса бизнес.

В качестве компенсации пассажирам обеих категорий будут начислять по 3 тыс. миль, следует из информации на сайте "Аэрофлота". Пассажирам бизнес-класса также будут дарить ваучер на 2 тыс. рублей, "которым можно воспользоваться при оплате последующей перевозки и дополнительных услуг на собственных рейсах ПАО "Аэрофлот" в течение одного года с даты его оформления".

До этого бесплатный вход в VIP-залы в Иркутске, Новокузнецке и Якутске был закрыт только для владельцев "золотых" бонусных карт "Аэрофлота" с билетами в эконом-классе.

Вместе с тем 1 января компания возобновит доступ в бизнес-зал в аэропорту Ханты-Мансийска для своих "золотых" пассажиров, говорится на ее сайте.

"Аэрофлот" начал огранивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Как объяснял источник в компании, затраты на обслуживание в VIP-залах "не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг". В Европе компания тратит на это значительно меньше, утверждал он.

Аэрофлот Иркутск Новокузнецк Якутск

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