"Исчезнувшего" сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю. Об этом в твиттере сообщил основатель ФБК Алексей Навальный.

Политик перечислил, что для призыва Шаведдинова у него заблокировали сим-карту, оперативники выломали дверь в его квартиру и после задержания его несколькими самолетами за сутки перевезли на Новую Землю.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш уточнила, что архипелаг является закрытой территорией и адвокаты не могут к Шаведдинову попасть. Она уточнила, что перед обыском у него отключили электричество, и он не мог ни с кем связаться.

Утром 24 декабря юристы ФБК подали заявление в Следственный комитет о пропаже сотрудника фонда. Они отмечали, что у него есть отсрочка от службы в армии, он сейчас по этому поводу судится с военкоматом и до решения суда его призвать в армию нельзя.

Позднее во вторник стало известно, что 23 декабря Мосгорсуд подтвердил решение Савеловского суда, который признал его годным к воинской службе. Шаведдинов в суде настаивал на праве на освобождение от призыва и зачислении в запас, ссылаясь на нарушения при его медосвидетельствовании в призывной комиссии.