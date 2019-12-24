Мосгорсуд подтвердил решение о годности сотрудника ФБК к военной службе

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мосгорсуд отклонил жалобу сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова на решение призывной комиссии, которая признала его годным к службе в армии. Это решение суд принял 23 декабря, сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

11 ноября решение комиссии признал законным Савеловский суд и обязал призывную комиссию муниципального округа "Аэропорт" устранить допущенные при его призыве на военную службу нарушения, исключив из протокола комиссии записи о его призыве.

Шаведдинов оспорил это решение, считая, что оно нарушает его право на освобождение от призыва и зачисление в запас. Как говорится в решении, он указывал, что у призывной комиссии и у врачей, которые проводили его освидетельствование, не было сведений о его здоровье, поскольку в течение 30 дней до освидетельствования у него не брали никаких анализов и не проводили медицинских исследований.

Вечером 23 декабря в квартире Шаведдинова прошел обыск, оперативники взломали входную дверь болгаркой. Затем он перестал выходить на связь и пропал.

Юристы ФБК подали заявление о его исчезновении. В фонде отмечали, что его не должны были забрать в армию, поскольку у него есть отсрочка и продолжалось судебное разбирательство по этой ситуации.

Основатель ФБК Алексей Навальный утверждал, что Шаведдинова "посадили на самолет, увезли куда-то в Архангельск и там возят под конвоем с огромным количеством полиции".