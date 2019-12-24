Шойгу рассказал о реализации НАТО новой антироссийской военной концепции

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - К 2022 году Североатлантический альянс завершит реализацию новой концепции повышения боеготовности войск с явной антироссийской направленностью, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом он сказал во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ. "Североатлантический альянс реализует антироссийскую инициативу США "четыре по тридцать", - отметил Шойгу. Эта концепция предполагает 30-суточную готовность к применению 30 механизированных батальонов, 30 авиационных эскадрилий и 30 боевых кораблей, пояснил министр. "На 1 декабря по сухопутному компоненту достигнута полная комплектность, по воздушному - 76%, по морскому - 93%", - сказал Шойгу.

Кроме того, в рамках этой концепции готовность самолетов-носителей к применению ядерного оружия предусматривается сократить с 10-ти суток до 24-х часов, добавил глава Минобороны.

"В Прибалтике развёрнуты американские РЛС ПВО по обнаружению воздушных целей. Они позволяют контролировать наше воздушное пространство на глубину до 450-ти километров", - сказал Шойгу.

По его словам, в 2019 году военно-политическая обстановка характеризовалась дальнейшим наращиванием военной силы. "Военный бюджет США в 2020 году впервые достигнет почти семисот пятидесяти миллиардов долларов. Это сравнимо с совокупным годовым военным бюджетом всех стран мира и превышает российский в 16 раз", - сказал он.

Кроме того, Шойгу обратил внимание, что НАТО на треть по сравнению с 2018 годом увеличила интенсивность воздушной разведки у границ РФ и почти на четверть (24%) - интенсивность морской. "Ежегодно блоком НАТО в Европе проводится до 40 крупных учений, которые имеют явную антироссийскую направленность", - подчеркнул он.

НАТО планирует провести в 2020 году масштабные военные учения Defender Europe с участием почти 40 тыс. военнослужащих США и других стран. Маневры пройдут весной в Восточной Европе. Обеспокоенность данными учениями высказывал ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, так как они пройдут недалеко от территории республики. Президент РФ Владимир Путин предлагал лидерам стран СНГ обсудить возможный ответ на эти учения.

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов на встрече в Москве с иностранными военными атташе заявлял об усилении военной активности Североатлантического альянса у российских границ.

"Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО", - сказал он По его словам, деятельность НАТО оказывает "серьезное влияние" на безопасность. "В доктринальных документах Брюсселя за Россией закреплен статус противника", - отмечал Герасимов.