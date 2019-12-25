Первый поезд, проехавший по Крымскому мосту, прибыл в Севастополь

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Первый пассажирский поезд, прибывший в Крым по мосту через Керченский пролив, торжественно встретили утром 25 декаюря в Севастополе, передает корреспондент агентства "Интерфакс".

Прибытие поезда транслировалось на большом экране,.

Пассажирский поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга 23 декабря. Команду на его старт дал президент России Владимир Путин после проезда по железнодорожной части Крымского моста. Таким образом, восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, прерванные пять лет назад.

Поезд из 17 вагонов, рассчитанных примерно на 600 пассажиров, преодолел расстояние из Петербурга в Севастополь - 2 471 км - за 43,5 часа. Он получил имя "Таврия", как раньше называли Крым, и исторический номер - 7.

Ранее поезда из РФ в Крым ходили через территорию Украины.