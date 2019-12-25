Первый проехавший по Крымскому мосту поезд отправился обратно в Петербург

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Пассажирский поезд, первым прибывший в Крым по мосту через Керченский пролив, отправился в среду днем по обратному маршруту: из Севастополя в Санкт-Петербург, передал корреспондент "Интерфакса" с места события.

"По данным на 12:30 по московскому времени, на поезд №8 сообщением Севастополь - Санкт-Петербург продано 670 билетов. Из Севастополя в нем отправятся в путь 367 пассажиров, в Симферополе на поезд сядут 217 человек, на других станциях Крыма - еще 86 пассажиров", - сообщили журналистам в пресс-службе ФГУП "Крымская железная дорога" (Симферополь, КЖД, структура Росжелдора).

Во время отправления поезда на перроне зазвучала композиция "Прощание славянки". Провожать состав из Крыма этим маршем - возрожденная советская традиция.

Как сообщалось, пассажирский поезд отправился в Севастополь из Санкт-Петербурга 23 декабря. Команду на его старт дал президент России Владимир Путин. Состав пересек Керченский пролив по железнодорожной части Крымского моста ночью 25 декабря и к утру прибыл в пункт назначения. Таким образом, восстановлены регулярные пассажирские железнодорожные перевозки на полуостров, прерванные пять лет назад.

Поезд, получивший имя "Таврия" - по древнему названию Крыма, состоит из 17 вагонов, рассчитанных на более чем 600 пассажиров. Он преодолевает расстояние от Севастополя до Петербурга - 2 471 км - примерно за 43 часа.

Оператор пассажирских ж/д перевозок в Крым - "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, Москва), созданный в 2002 году. Компания в будущем намерена расширить географию движения поездов на полуостров, пока запущено два маршрута: из Санкт-Петербурга и Москвы. Первый состав из столицы отправился в Симферополь вечером 24 декабря, путь длиной 2 009 км займет 33 часа.

Ранее поезда из РФ в Крым ходили через территорию Украины. Украина, считающая полуостров своей, но временно оккупированной территорией, в конце 2014 года прекратила железнодорожное сообщение с Крымом, который по результатам местного референдума вошел в состав России.

Логистика в Крыму изменилась с запуском моста через Керченский пролив. Если в украинскую бытность региона основной поток транспорта - автомобилей и поездов - шел с севера полуострова, то теперь - с востока.

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России. Стоимость строительства объекта (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по мосту открыли 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Грузовые поезда запустят летом 2020 года.