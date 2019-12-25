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В Минтрансе Красноярского края прокомментировали аварию Ми-8

В Минтрансе Красноярского края прокомментировали аварию Ми-8
Вертолет Ми-8 после жесткой посадки в районе населенного пункта Байкит
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю/ТАСС

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Заказчиком услуг вертолета Ми-8, который совершил жесткую посадку в Красноярском крае, была компания "Славнефть", сообщили в краевом Минтрансе. Она была заказчиком и рейса, который сорвался из-за аварии. Ранее сообщалось, что вертолет должен был перевезти вахтовиков из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Рейс был чартерным.

Ранее сообщалось, что Ми-8 после взлета в поселке Байкит попал в снежный вихрь, совершил жесткую посадку и опрокинулся. По данным МЧС, у машины были повреждены лопасти несущего винта и хвостовая балка.

На борту было 23 человека, в том числе три члена экипажа. В краевом Минздраве сообщили о шести пострадавшим, двоим из которых потребовались операции.

Красноярский край Байкит Ми-8 КрасАвиа МЧС Славнефть

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