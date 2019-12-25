В МЧС рассказали о повреждениях у жестко севшего под Красноярском Ми-8

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 под Красноярском совершил жесткую посадку сразу после взлета, на территории аэропорта Байкит, поскольку попал в снежный вихрь, сообщили в пресс-службе МЧС. У машины повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Эту информацию предварительно подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомство по факту начало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По данным прокуроров, пострадали пассажир и командир воздушного судна, всего на борту было 23 человека, в том числе три члена экипажа.

Вертолет должен был вылететь из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Ранее сообщалось, что пострадавший вертолет принадлежит компании "КрасАвиа". Источник "Интерфакса" говорил, что пострадали трое.