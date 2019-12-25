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В МЧС рассказали о повреждениях у жестко севшего под Красноярском Ми-8

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Вертолет Ми-8 под Красноярском совершил жесткую посадку сразу после взлета, на территории аэропорта Байкит, поскольку попал в снежный вихрь, сообщили в пресс-службе МЧС. У машины повреждены хвостовая балка и лопасти несущего винта.

Эту информацию предварительно подтвердили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Ведомство по факту начало проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. По данным прокуроров, пострадали пассажир и командир воздушного судна, всего на борту было 23 человека, в том числе три члена экипажа.

Вертолет должен был вылететь из поселка Байкит на Юрубченское месторождение.

Ранее сообщалось, что пострадавший вертолет принадлежит компании "КрасАвиа". Источник "Интерфакса" говорил, что пострадали трое.

Красноярский край Байкит Ми-8 КрасАвиа МЧС

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