РЖД, "Аэрофлот" и ОЗК не вошли в план приватизации на ближайшие годы

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В план приватизации на 2020 - 2022 годы не вошли ОАО "РЖД", "Аэрофлот" и Объединенная зерновая компания, рассказали чиновники после заседания правительства.

Как сказал вице-премьер Максим Акимов, в план включили аэропортовую инфраструктуру, но не "Аэрофлот" или РЖД. Об отсутствии в плане ОЗК сказал министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

Пока план готовился, обсуждалась возможность включить в него приватизацию до 25% акций РЖД (100% которого принадлежат государству), 1,17% акций "Аэрофлота" (предлагалось снизить до 50% плюс 1 акция с нынешних 51,17%). В "Шереметьево" государство владеет 30,4%. В ОЗК государство владеет 50% плюс 1 акция, обсуждалась в ходе подготовки плана возможность снижения до 25% плюс 1 акция.

План приватизации был внесен в правительство в середине ноября. Как отмечала замминистра экономического развития Оксана Тарасенко, в плане на том этапе были "Совкомфлот", "Махачкалинский морской торговый порт" и "Новороссийский морской торговый порт". По ее словам, ряд активов вошел в новый план из предыдущей программы на 2017-2019 годы.