Владелец Mailbox.org предоставил требуемые данные Роскомнадзору

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Немецкая компания Heinlein Support GmbH, почтовый сервис которой mailbox.org Роскомнадзор хочет заблокировать через суд, представила необходимые сведения для включения в реестр операторов распространения информации (ОРИ) в интернете, в соответствии с чем будет обязана исполнять требования так называемого "пакета Яровой", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"Компания Heinlein Support GmbH предоставила необходимые данные и внесена в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 31.01.2020. Полномочия Роскомнадзора ограничиваются внесением компании в реестр",- говорится в ответе Роскомнадзора на запрос "Интерфакса" в понедельник.

Ранее в понедельник организация "Роскомсовобода" сообщила о внесении в реестр ОРИ владельца немецкого почтового сервиса Mailbox.org, о блокировке которого ранее просил Роскомнадзор, подавший соответствующий иск в Таганский суд Москвы.

"Роскомнадзор будет действовать в соответствии с процессуальным законодательством",- добавили в ведомстве, отвечая на вопрос, как внесение в реестр ОРИ соотносится с иском, беседа по которому назначена на 5 февраля.

Ранее по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал на территории РФ два сервиса шифрованной электронной почты - компании StartMail и ProtonMail, которые, по данным ФСБ, использовались злоумышленниками для рассылки писем о ложном минировании в РФ.

Реестр ОРИ формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом № 149-ФЗ "Об информации".

С 1 июля 2018 года ОРИ в рамках реализации "пакета Яровой" обязаны полгода хранить сообщения российских пользователей и предоставлять их по запросу правоохранительных органов.