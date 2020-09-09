Суд закрыл процесс по делу экс-редактора газеты, обвиняемого в насилии над подчиненной

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Новгородский районный суд сделал закрытым процесс по делу экс-редактора газеты "Новгород" Михаила Боголюбова, обвиняемого в насилии над подчиненной.

Как сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-служба суда, процесс будет проходить в режиме, закрытом для всех, кроме его непосредственных участников. "Первое заседание по делу запланировано на 15 сентября", - добавил собеседник агентства.

В октябре 2019 года в региональное управление СКР (УСК) с заявлением о насилии со стороны Боголюбова обратилась корреспондент издания "Новгород.ру" Алина Щеглова. УСК предъявило редактору обвинение по части 1 статьи 132 УК (насильственные действия сексуального характера).

Признал ли Боголюбов вину, пока не сообщалось. В декабре 2019 года дума Великого Новгорода удовлетворила заявление Боголюбова об увольнении по собственному желанию.