Фигурант "дела Baring Vostok" передумал признавать вину

Алексей Кордичев не мог украсть деньги "у самого себя", заявил его адвокат

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Бывший предправления банка "Восточный" Алексей Кордичев отрицает причастность к хищению 2,5 млрд рублей "у самого себя" и считает окончательное обвинение надуманным, заявил его адвокат Сергей Панченко. Сразу после его задержания сообщалось, что он единственный из фигурантов дела дал признательные показания.

До сих пор ни Кордичев, ни его защита не комментировали его позицию и утверждения следствия.

"Свою вину по такому фантастически надуманному обвинению он абсолютно не признает. Его позиция состоит в том, что вся ситуация и все уголовное дело выдернуты из корпоративного конфликта: следствие пытается представить, что группе под руководством господина Майкла Калви захотелось украсть денег у самих себя", - сказал адвокат.

Утверждения следствия о том, что Кордичев в начале расследования признал вину и дал показания на других подозреваемых, стали одним из оснований для перевода его под домашний арест в апреле 2019 года.

Панченко не стал комментировать позицию своего клиента, которую тот занимал на стадии следствия, но вместе с тем отметил, что "эта ситуация лишь подтверждает тезис о том, что предприниматели у нас, по крайней мере, на стадии предварительного расследования не должны сидеть в тюрьме".

"Эта ситуация лишь подтверждает тезис о том, что предприниматели у нас, по крайней мере, на стадии предварительного расследования не должны сидеть в тюрьме", - добавил адвокат.

В октябре Калви в Басманном суде сказал, что Кордичев дал "неправдивые или частично обманчивые показания", но добавил, что не винит его и что эта его "сделка" спасла банк.

24 декабря источник "Интерфакса" заявил, что Кордичев "про которого в СМИ писали, что он признал вину в мошенничестве, никаких дополнительных показаний не давал, отказавшись признать вину в растрате".

23 декабря следствие завершило сбор доказательств и предъявило фигурантам дела обвинение в окончательной редакции. Фигурантам изменили статью с мошенничества на растрату.

Фигурантов "дела Baring Vostok" обвиняют в хищении 2,5 млрд рублей у банка "Восточный". По делу проходят основатель инвестфонда Майкл Калви, партнеры Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров и Кордичев. В середине февраля они все были арестованы.

В апреле Кордичева и Калви перевели под домашний арест. В августе следствие согласилось перевести под домашний арест Дельпаля.

В декабре был задержан и помещен под домашний арест седьмой обвиняемый - экс-директор по инвестициям банка "Восточный" Александр Цакунов.