Источники сообщили о завершении следствия по "делу Baring Vostok"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Следственный комитет РФ (СК) завершил следственные действия по так называемому делу Baring Vostok, обвиняемым в рамках которого проходит основатель одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщили "Интерфаксу" осведомленные источники.

Фигуранты дела начали знакомиться с его материалами, сказал один из собеседников агентства. По словам другого источника, объем материалов дела превышает 100 томов, ознакомление с ними займет несколько месяцев.

Официальным комментариями следствия и защиты по ситуации "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В окончательный редакции фигурантам дела предъявлено обвинение в особо крупной растрате 2,5 млрд рублей банка "Восточный" (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Обвиняемыми по делу проходят семь человек: Майкл Калви, партнер Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, партнер фонда Ваган Абгарян, директор компании по инвестициям Иван Зюзин, бывший генеральный директор "Первого коллекторского бюро" (ПКБ) Максим Владимиров, а также бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев и экс-директор банка по инвестициям Александр Цакунов. Никто из них не признает вину.

По версии следствия, Калви и его предполагаемые соучастники похитили путем растраты 2,5 млрд рублей у "Восточного", частично принадлежащего Evison Holdings - структуре Baring Vostok. Американский бизнесмен и другие обвиняемые настаивают на том, что уголовное дело связано с корпоративным конфликтом вокруг контроля над банком.

В инвестиционном фонде Baring Vostok ранее говорили, что следствие по данному уголовному делу закончилось "ничем", а само расследование "отравляет инвестиционный климат страны".