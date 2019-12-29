Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении терактов в России

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

Как сообщила пресс-служба Кремля в воскресенье, главы государств условились продолжить двустороннее сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом.

Также президенты России и США обсудили комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся по инициативе российской стороны, сообщили в Кремле.