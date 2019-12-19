Президент РФ усомнился в успехе импичмента Трампа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сомневается, что Сенат США поддержит решение об импичменте американскому лидеру Дональду Трампу.

"Что касается продления нашего диалога до конца президентства Трампа, вы как будто уже ставите вопрос о том, что оно заканчивается. Я в этом как раз не уверен. Еще нужно пройти Сенат (США - ИФ), где у республиканцев, насколько мне известно, большинство", - сказал Путин на большой пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос журналиста о возможности импичмента Трампу.

Российский лидер усомнился, что республиканцы захотят отстранять от власти своего однопартийца "по каким-то, на мой взгляд, абсолютно надуманным причинам". По мнению президента, происходящее в США является продолжением внутриполитической борьбы. "Одна партия, которая проиграла выборы, демократическая партия, добивается результатов уже другими способами, предъявляя Трампу то обвинение в сговоре с Россией, потом выясняется, что никакого сговора не было. Это не может лечь в основу импичмента", - полагает Путин.

Ранее в четверг, 19 декабря, стало известно, что члены палаты представителей США объявили в четверг импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил конгресс.

Дебаты перед голосованием в Палате представителей продлились более шести часов. Теперь ожидается, что в начале 2020 года в Сенате США решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.