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Лавров сообщил об интересе Трампа к поездке в Москву на 75-летие Победы

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о заинтересованности в посещении Москвы по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2020 года, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Трамп... в том числе, и во время моего визита в Вашингтон, подчеркивал важность этой даты (75-летия Победы - ИФ) и свой интерес к тому, чтобы принять участие в этих мероприятиях, если позволит график", - сообщил Лавров в понедельник в Совете Федерации.

Президент России Владимир Путин пригласил Трампа на торжества по случаю юбилея Победы 9 мая 2020 года в Москве на двусторонней встрече в Японии на "полях" встречи "большой двадцатки".

Дональд Трамп Сергей Лавров США ВОВ Москва

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