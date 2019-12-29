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ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Задержаны двое россиян, намеревавшихся совершить теракт в Санкт-Петербурге в период новогодних праздников, сообщает в воскресенье Центр общественных связей ФСБ России.

Там отмечают, что задержание удалось провести 27 декабря на основании информации, полученной ранее от американских партнеров. У задержанных изъяты улики и материалы, подтверждающие подготовку ими терактов.

Возбуждено дело по статьям 30 (приготовление к совершению преступления), 205 (терроризм), 205.1 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Ранее в воскресенье президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в РФ.

В 2017 году американские спецслужбы также помогли раскрыть планы террористов, намеревавшихся организовать взрыв в Казанском соборе Петербурга. Фигуранты дела осуждены.

ФСБ России США Санкт-Петербург

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