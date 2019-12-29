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Что произошло за день: воскресенье, 29 декабря

Обмен пленными в Донбассе, предотвращенный теракт в Петербурге и прощание с Галиной Волчек

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР обменялись пленными. Киеву были переданы 76 человек. ДНР обменяла 51 человека на 61 своего сторонника, а ЛНР получила 63 человека в обмен на 25. В процессе обмена стало известно, что девять человек отказались возвращаться в ЛНР, еще двое не стали покидать ДНР. По словам представительницы ЛНР Ольги Кобцевой, среди выданных Киевом людей были российские добровольцы. Первоначально предполагалось, что в обмене будут задействованы 200 человек.

- ФСБ предотвратила теракт в Петербурге благодаря сигналу от спецслужб США. Задержаны двое россиян, планировавшие совершить теракт в праздничные дни. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь.

- Проходит четвертый день российско-украинских переговоров по газу. "Газпром" сообщил, что уполномоченное руководство компании и представители Украины находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов.

- В Москве простились с художественным руководителем "Современника" Галиной Волчек. На гражданской панихиде присутствовали, в частности, министр иностранных дел Сергей Лавров, вице-премьер Ольга Голодец, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также актеры Олег Меньшиков, Сергей Гармаш, Александр Ширвиндт, Ингеборга Дапкунайте и другие. Волчек похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилами Марка Захарова, Олега Табакова и Леонида Броневого. В театре в день прощания с Волчек решили представить ее любимый спектакль - "Три сестры".

- Число жертв урагана "Фанфон" на Филиппинах достигло 41. Тайфун, также известный под названием "Урсула", обрушился на Филиппины под Рождество, скорость ветра достигала 200 км/ч.

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