Шестой фигурант дела о подготовке теракта в Казанском соборе осужден в Петербурге

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Калининский районный суд Петербурга в четверг вынес приговор по делу о несообщении в правоохранительные органы о планах совершения теракта в Казанском соборе, за что ранее были осуждены пятеро фигурантов, сообщает объединенная пресс-служба судов города в четверг.

К штрафу в 70 тысяч рублей приговорен Ягуб Вагиф Оглы Сулейманов, не сообщивший в правоохранительные органы о планах теракта, которые разрабатывал его знакомый Евгений Ефимов. "Ефимов неоднократно сообщал Сулейманову о своих планах по совершению теракта. Так, в конце ноября 2017 года у станции метро "Сенная площадь" Ефимов рассказал Сулейманову, что планирует снять гараж или иное холодное помещение для изготовления взрывчатого вещества, а в начале декабря 2017 года сообщил фигуранту по телефону о своей почти полной готовности к совершению преступления. Сулейманов, в свою очередь, Ефимова отговаривал, однако в правоохранительные органы ничего не сообщил", - отмечает суд.

В суде фигурант признал свою вину.

Как сообщалось, по делам о планировавшемся в Казанском соборе теракте были арестованы пятеро фигурантов: Антон Кобец, Евгений Ефимов, Шамиль Омаргаджиев, Алисхан Эсмурзиев и Фируз Калавуров.

Ефимов получил пять лет колонии строгого режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей. Омаргаджиев приговорен к лишению свободы сроком на 2,5 года в исправительной колонии общего режима со штрафом в 50 тысяч рублей. Эсмурзиев получил два года колонии со штрафом 50 тысяч рублей. Кобец был освобождён от уголовной ответственности, суд отправил его на принудительное лечение. Калавуров был приговорен к 3,5 года колонии общего режима.

В декабре 2017 года ФСБ сообщила о задержании семи членов ИГ (запрещена в РФ), планировавших совершение терактов в местах массового пребывания людей. Фигурантами уголовных дел стали пять человек. О предъявлении обвинения ещё двоим из числа задержанных не сообщалось.

Как сообщалось, за полученную от ЦРУ информацию, которая помогла выйти на след, обнаружить и задержать группу террористов, готовивших взрывы в Казанском соборе Петербурга и других людных местах города, президент РФ Владимир Путин поблагодарил американского лидера Дональда Трампа.