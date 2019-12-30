Сумма штрафов в отношении "Мемориала" достигла почти 4 млн рублей

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Общая сумма штрафов в отношении правозащитного центра "Мемориал" и Международного Мемориала выросла еще на 400 тысяч рублей.

"Сегодня рассмотрен протокол на Международный Мемориал за отсутствие маркировки на сайте "Жертвы политического террора в СССР", судья Александр Меркулов назначил штраф в 400 тысяч рублей", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Мемориала" в понедельник.

Таким образом, общая сумма назначенных штрафов теперь составляет 3,9 млн рублей.

Всего судами рассмотрено 21 из 28 выписанных протоколов.

В понедельник также перенесли рассмотрение протокола в отношении председателя правления Международного Мемориала Яна Рачинского за отсутствие маркировки "иностранного агента" в блоге на сайте "Эха Москвы". Как говорилось в заявлении "Мемориала" и в заявлении "Эха Москвы", блог ведет редакция радиостанции из открытых источников - сайта Международного Мемориала, без участия представителей организации и без их уведомления, при этом на СМИ не распространяется обязательство указывать, что материалы были изданы на основе информации от НКО, выполняющей функции иноагента. Дело было отложено до вызова в суд представителей "Эха Москвы".

Как пояснили "Интерфаксу" в "Мемориале", следующее заседание по протоколам за невыполнение закона об иноагентах пройдет 9 января. "Мемориал" будет обжаловать все вынесенные штрафы, всего подано уже четыре апелляции, поскольку еще не все полные тексты судебных решений готовы, первое рассмотрение двух жалоб назначено на 16 января, сообщили в организации.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.