Поиск

"Мемориал" получил 14-й штраф

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Международного "Мемориала" Ян Рачинский оштрафован еще на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в группе Вконтакте "1968. Год прав человека", сообщает пресс-служба организации.

Решение вынес Тверской суд Москвы. Согласно сообщению, всего на Рачинского выписано штрафов на сумму 600 тысяч рублей. По итогам рассмотрения 13 протоколов из 28, сумма штрафов в отношении правозащитного центра и Международного "Мемориала" достигла 2,7 млн рублей.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.

Мемориал Ян Рачинский

Новости по теме

Новости

У РАН отобрали здание в Москве, где был зарегистрирован "Яндекс"

Дело Baring Vostok

Посол Франции в России предупредила о последствиях дела Baring Vostok для инвестклимата

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

По делу об убийстве главы ингушского центра "Э" задержан еще один подозреваемый

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Суд приговорил к 14 годам колонии экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"

Рогозин заявил о рисках разрушения недостроенных объектов на "Восточном"
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Суд в Петербурге оставил под стражей историка Соколова

Пожар на "Адмирале Кузнецове"

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре

"Адмирал Кузнецов" не получил критических повреждений при пожаре

В России создали систему прогнозирования вооруженных конфликтов

Рогозин рассказал о планах создания "универсального лифта" на Луну

Opel возобновил продажи в России

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');