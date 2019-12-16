"Мемориал" получил 14-й штраф

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Международного "Мемориала" Ян Рачинский оштрафован еще на 100 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента в группе Вконтакте "1968. Год прав человека", сообщает пресс-служба организации.

Решение вынес Тверской суд Москвы. Согласно сообщению, всего на Рачинского выписано штрафов на сумму 600 тысяч рублей. По итогам рассмотрения 13 протоколов из 28, сумма штрафов в отношении правозащитного центра и Международного "Мемориала" достигла 2,7 млн рублей.

Международный "Мемориал" внесли в реестр иностранных агентов в 2016 году. Правозащитный центр "Мемориал" находится в списке иноагентов с 2014 года.