Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Установлены личности преступников, напавших на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас и остановленных ответным огнем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, нейтрализованный - житель Карабулака Мизиев, раненный бандит - Имагожев, он сейчас находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его данным, убитый боевик - родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомед Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарному посту ДПС в селе Яндаре. По словам собеседника агентства, сначала он на "ВАЗ-21112" сбил сотрудника полиции, а затем, выйдя из машины, с ножом набросился на инспекторов ДПС, ранив двух из них. В результате ответного огня нападавший был уничтожен.

Через две недели, 5 ноября того же года, на этот пост в Яндаре напали еще двое бандитов, они были уничтожены ответным огнем.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального МВД, вечером неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали трое полицейских, а нападавшие были нейтрализованы.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил агентству "Интерфаксу" информацию о нападении.