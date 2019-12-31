Поиск

Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Установлены личности преступников, напавших на пост ДПС при въезде в столицу Ингушетии Магас и остановленных ответным огнем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, нейтрализованный - житель Карабулака Мизиев, раненный бандит - Имагожев, он сейчас находится в больнице", - сказал собеседник агентства.

По его данным, убитый боевик - родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомед Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарному посту ДПС в селе Яндаре. По словам собеседника агентства, сначала он на "ВАЗ-21112" сбил сотрудника полиции, а затем, выйдя из машины, с ножом набросился на инспекторов ДПС, ранив двух из них. В результате ответного огня нападавший был уничтожен.

Через две недели, 5 ноября того же года, на этот пост в Яндаре напали еще двое бандитов, они были уничтожены ответным огнем.

Как сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе регионального МВД, вечером неизвестные напали на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в Магас. Пострадали трое полицейских, а нападавшие были нейтрализованы.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подтвердил агентству "Интерфаксу" информацию о нападении.

Ингушетия Магас

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Дело Baring Vostok

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Умер главный конструктор бомбардировщика Ту-160 Валентин Близнюк

Летевший из Новосибирска в Москву лайнер экстренно сел из-за проблем с двигателем

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');