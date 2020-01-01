Врачи назвали тяжелым состояние одного из пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Один из двоих полицейских, пострадавших при нападении на пост ДПС в Магасе, остается в тяжелом состоянии, рассказал информированный источник "Интерфакса". Состояние второго врачи оценивают как средней степени тяжести.

Лечение пострадавших взяла на личный контроль глава Минздрава Ингушетии Зарема Льянова.

Один из подозреваемых в нападении - известный в республике армрестлер Ахмед Имагожев - остается в больнице без сознания, сказал источник агентства в республиканской больнице.

Ранее в МВД России сообщили, что в результате нападения погиб 34-летний сотрудник ГИБДД, старший лейтенант полиции Зелимхан Кокорхоев. Один из напавших - 18-летний Микаил Мизиев - был убит, Имагожева ранили.

Спикер парламента Ингушетии Магамет Яндиев заявил, что депутаты осудили "подлое нападение" на сотрудников ДПС и соболезнуют близким погибшего. "Уверен, что это страшное преступление будет расследовано в самое ближайшее время, а виновные понесут заслуженное наказание и не уйдут от правосудия", - сказал он.

Нападение на пост ДПС при въезде в Магас было совершено 31 декабря около 17:30. По предварительным данным, напавших было двое, они были на автомобиле Lada Granta и вооружены ножами. Машиной они сбили стоявшего у дороги полицейского и затем ранили его ножами. Затем они напали на экипаж ДПС. Проезжавший мимо сотрудник полиции остановился и начал стрелять по напавшим из пистолета, рассказывал источник агентства.

Уже установлен владелец Lada Granta - это 48-летний Изнаур Мизиев, зарегистрированный в Сунже. По словам источника "Интерфакса", он может быть родственником убитому Микаилу Мизиеву.

Также в Магасе прошли обыски в центре культурного развития Ингушетии, директором которого является предположительно отец убитого Мизиева.