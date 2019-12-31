Скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, раненый во время нападении на пост

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В больнице скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, получивший тяжелые ранения при нападении двух бандитов на пост в Магасе, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"Один сотрудник ДПС скончался на месте, второй - в больнице", - сказал он.

При этом он уточнил, что один из нападавших - Мизиев - был убит, второй, Ахмед Имагожев, известный армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.

По его данным, Мизиев, предположительно, является сыном директора одного из центра культурного развития республики, там же охранником работал и Имагожев.

"У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и отрыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи ", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в связи с трагическим событием, власти республики решили отменить праздничный концерт в Магасе.

Как сообщал агентству "Интерфакс-Юг ", сотрудник пресс-службы регионального МВД, около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.

В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы.

На место происшествия выехало руководство МВД по региону.

По предварительным данным источника, убитый бандит - житель Карабулака Мизиев. Он однофамилец 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарному посту ДПС в селе Яндаре.