Поиск

Скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, раненый во время нападении на пост

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В больнице скончался второй сотрудник полиции Ингушетии, получивший тяжелые ранения при нападении двух бандитов на пост в Магасе, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.
"Один сотрудник ДПС скончался на месте, второй - в больнице", - сказал он.
При этом он уточнил, что один из нападавших - Мизиев - был убит, второй, Ахмед Имагожев, известный армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации.
По его данным, Мизиев, предположительно, является сыном директора одного из центра культурного развития республики, там же охранником работал и Имагожев.
"У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и отрыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи ", - сказал собеседник агентства.
Он сообщил, что в связи с трагическим событием, власти республики решили отменить праздничный концерт в Магасе.
Как сообщал агентству "Интерфакс-Юг ", сотрудник пресс-службы регионального МВД, около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.
В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы.
На место происшествия выехало руководство МВД по региону.
По предварительным данным источника, убитый бандит - житель Карабулака Мизиев. Он однофамилец 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарному посту ДПС в селе Яндаре.

Ингушетия Нападение Погибшие

Новости

Москва и Минск договорились о цене на газ - но лишь на два зимних месяца

Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Ликвидированный в Магасе боевик оказался родственником напавшего на пост ДПС в 2017 году

Что произошло за день: вторник, 31 декабря

При нападении на пост ДПС в Ингушетии ранены трое полицейских

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

В Магасе неизвестные напали на пост ДПС

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Путин в новогоднем обращении выразил уверенность в успешном развитии России

Власти сочли главным достижением года остановку снижения благосостояния россиян

Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом

Дело Baring Vostok

Следствие попросило продлить домашний арест Калви и Дельпаля до 13 февраля

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года

Путин и Зеленский стали главными медиаперсонами 2019 года
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');