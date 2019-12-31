При нападении на пост ДПС в Ингушетии погиб инспектор ГИБДД - МВД РФ

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудник полиции погиб результате нападения на пост ДПС (дорожно-патрульная служба) при въезде в столицу Ингушетии Магас в Ингушетии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в г. Магасе в результате нападения был убит инспектор по исполнению административного законодательства ОГИБДД Отдела МВД России по г. Магас старший лейтенант полиции Кокорхоев Зелимхан Батырович", - сказала Волк.

По её словам, Кокорхоеву было 34 года. Он начал свою профессиональную деятельность в декабре 2005 года стажером по должности милиционера взвода ППС МОБ ГОВД Магаса. С 2011 года добросовестно нес службу в подразделении ГИБДД.

За период службы зарекомендовал себя грамотным и ответственным сотрудником, добрым товарищем.

У полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей.

Руководство и личный состав МВД выразило соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую помощь семье полицейского.

Как сообщалось, сотрудник пресс-службы регионального МВД, около 17:30 неизвестные совершили нападение на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в город Магас.

В результате нападения пострадало три сотрудника полиции. Нападавшие нейтрализованы.

На место происшествия выехало руководство МВД по региону.

По данным источника агентства, один из нападавших - Микаил Мизиев - был убит, второй, Ахмед Имагожев, известный армрестлер, с ранениями доставлен в больницу. Сейчас он находится в реанимации. Предположительно, он является сыном директора одного из центров культурного развития республики, там же охранником работал и Имагожев.

"У нападавших не было огнестрельного оружия, оба были вооружены ножами. Они на автомобиле сбили стоявшего у дороги сотрудника ДПС, нанесли ножевые ранения. Потом напали на экипаж ДПС. Увидев нападение на коллег, проезжавший мимо силовик остановил машину и открыл огонь по бандитам из пистолета, сам он не пострадал, получил незначительное ножевое ранение. Отказался от медпомощи ", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что в связи с трагическим событием, власти республики решили отменить праздничный концерт в Магасе.

По предварительным данным источника, убитый бандит - житель Карабулака Мизиев родственник 20-летнего жителя Ингушетии Магомеда Мизиева, который 19 октября 2017 года ранил трех полицейских на стационарном посту ДПС в селе Яндаре.