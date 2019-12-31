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В "Нафтогазе" заявили, что еще не ведут переговоры с "Газпромом" о закупке газа

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - НАК "Нафтогаз Украины" пока не ведет переговоры с ПАО "Газпром" о прямой закупке у него природного газа, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"По этому вопросу идет достаточно интенсивная и эмоциональная дискуссия среди украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания, я думаю, мы сможем вернуться к этому вопросу. Пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", - сказал Коболев на пресс-конференции в Киеве во вторник.

Он также отметил, что значительные запасы газа в подземных хранилищах Украины в ожидании возможного прерывания транзита с 1 января позволяют стране не импортировать значительные объемы газа в ближайшие месяцы.

В то же время, по словам Коболева, НАК на протяжении первого квартала 2020 года получит по импорту со стороны Словакии 1 млрд куб. м газа, гарантированно законтрактованного у крупных европейских трейдеров.

Как сообщалось, подписанное 20 декабря в Минске пакетное соглашение не содержит обязательств со стороны Украины о закупке российского газа напрямую у "Газпрома".

Украина уже более четырех лет (с 26 ноября 2015 года) не импортирует природный газ по контракту с ПАО "Газпром" (РФ), закупая ресурс исключительно на своей западной границе.

По состоянию на 30 декабря в ПХГ Украины находится 18,981 млрд куб. м газа.

Украина Россия Нафтогаз Газпром

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