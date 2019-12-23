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Президент РФ обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков добавил, что "предметная работа над содержанием (послания) только начинается".

В 2019 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 20 февраля. Обращение с посланием к парламенту - конституционная обязанность главы государства.

Владимир Путин Дмитрий Песков

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