Президент РФ обратится с посланием к Федеральному собранию 15 января
Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин планирует обратиться с посланием к Федеральному собранию 15 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков добавил, что "предметная работа над содержанием (послания) только начинается".
В 2019 году Путин обратился с посланием к Федеральному собранию 20 февраля. Обращение с посланием к парламенту - конституционная обязанность главы государства.