Крым в 2019 году посетили 7,4 млн туристов

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Около 7,4 млн туристов отдохнули в Крыму за 2019 год, что стало новым рекордом за все постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"За год в Крыму отдохнуло 7,43 миллиона туристов. Это на 9,3% выше показателя 2018 года", - написал он в фейсбуке в понедельник.

Аксенов уточнил, что 57% гостей прибыли на полуостров по Крымскому мосту, в том числе более 6 тысяч - поездами по открытому в конце года железнодорожному пути.

"Среди иностранных туристов, как и в прошлые годы, лидируют жители Украины - порядка 1,1 миллиона человек. Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма - ведь к "оккупантам" в гости не ездят", - отметил он.

Порядка 20% иностранных туристов прибыли из Белоруссии, 11% - из Казахстана, 7% - из Германии, по 4% - из Узбекистана и Армении, 3 и 2% соответственно - из Эстонии и Азербайджана.

Как сообщалось, за 2018 год в Крыму отдохнули 6,8 млн туристов, что стало постсоветским рекордом.