Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:13Заразились
на 16.07В России 752 797+6 428В мире 13 554 477+230 947

Эксперты оценили в 8 млн максимальное число туристов, которое сможет принять Крым за год

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крым в нынешних условиях способен принять порядка 8 млн туристов в год, если отдыхающих будет больше, сильно пострадает качество обслуживания, считают эксперты.

"Мое ощущение: до восьми миллионов туристов в год Крым на сегодняшний день готов и может принимать. Больше - уже большой вопрос", - сказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг.

"Отельеры говорят, мы примем сколько угодно: 10 миллионов, 15 миллионов. Надо здраво подходить. Цифра в 8 миллионов играет с советского времени. Если мы примем даже на 500 тысяч больше, то упадет качество туристического обслуживания, турист уедет недовольным. Мы будем наблюдать перегрузку инфраструктуры", - считает доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

Он заявил, что Крым должен развивать инфраструктуру. "Дорожную сеть, объекты размещения, парковки, реконструкция пляжей", - перечислил Вахрушев.

Как сообщалось, Крым в 2019 году, по данным местных властей, принял 7,4 млн туристов (+9,3% к 2018 году), установив новый для себя рекорд постсоветского времени.

Турпоток в текущем году может снизиться, по прогнозу главы Крыма Сергея Аксенова, на 10-15%. Из-за введенных весной и отмененных только летом ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, курортный сезон сдвинулся: начался в регионе не в мае, а в середине июня для жителей республики, с июля - для туристов из других регионов РФ. То есть, речь идет о прогнозе на 2020 год в 6,3-6,6 млн курортников.

Крым Наталья Стамбульникова Игорь Вахрушев

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В РФПИ анонсировали появление противокоронавирусного "Авифавира" в аптеках до конца июля

В РФПИ анонсировали появление противокоронавирусного "Авифавира" в аптеках до конца июля

Песков отказался комментировать закон о байкальских вырубках ради ж/д магистралей

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку

Адвокат заявил, что Фургал не одобряет митинги в свою поддержку
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Мосгорсуд не стал менять Фургалу меру пресечения

Путин перенес поездку в Крым на церемонию закладки новых кораблей ВМФ

Рособрнадзор сообщил о мощной хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ

Рособрнадзор сообщил о мощной хакерской атаке на сайт с результатами ЕГЭ
Дело журналиста Ивана Сафронова

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР

ФСБ получила данные о госизмене Ивана Сафронова от генерала СВР
Экономический кризис

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

В Москве к концу года опустеет до 10% площадей в торговых центрах

Российские производители начали добиваться введения 80%-ых пошлин на импортные томаты

Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 750 тысяч
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');