Эксперты оценили в 8 млн максимальное число туристов, которое сможет принять Крым за год

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Крым в нынешних условиях способен принять порядка 8 млн туристов в год, если отдыхающих будет больше, сильно пострадает качество обслуживания, считают эксперты.

"Мое ощущение: до восьми миллионов туристов в год Крым на сегодняшний день готов и может принимать. Больше - уже большой вопрос", - сказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова в ходе онлайн-пресс-конференции в четверг.

"Отельеры говорят, мы примем сколько угодно: 10 миллионов, 15 миллионов. Надо здраво подходить. Цифра в 8 миллионов играет с советского времени. Если мы примем даже на 500 тысяч больше, то упадет качество туристического обслуживания, турист уедет недовольным. Мы будем наблюдать перегрузку инфраструктуры", - считает доцент кафедры туризма Таврической академии Крымского федерального университета, кандидат географических наук Игорь Вахрушев.

Он заявил, что Крым должен развивать инфраструктуру. "Дорожную сеть, объекты размещения, парковки, реконструкция пляжей", - перечислил Вахрушев.

Как сообщалось, Крым в 2019 году, по данным местных властей, принял 7,4 млн туристов (+9,3% к 2018 году), установив новый для себя рекорд постсоветского времени.

Турпоток в текущем году может снизиться, по прогнозу главы Крыма Сергея Аксенова, на 10-15%. Из-за введенных весной и отмененных только летом ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса, курортный сезон сдвинулся: начался в регионе не в мае, а в середине июня для жителей республики, с июля - для туристов из других регионов РФ. То есть, речь идет о прогнозе на 2020 год в 6,3-6,6 млн курортников.