Сухопутные войска РФ проведут 11 учений с иностранными военными в 2020 году

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сухопутные войска России проведут 11 совместных учений с иностранными военными в 2020 году, сообщили во вторник в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Как рассказали в департаменте, в соответствии с планом международного военного сотрудничества подразделениям Сухопутных войск предстоит продемонстрировать свои навыки в Белоруссии, Киргизии, и Пакистане, где они примут участие в учениях "Нерушимое братство - 2020", "Рубеж-2020" и "Дружба-2020".

Кроме того, запланированы миротворческие учения с армией Китая и Республики Никарагуа.

По данным департамента, подразделениям, дислоцированным в Южном военном округе, предстоит принять на своих полигонах военнослужащих из Алжирской Народной Демократической Республики.

Отмечается, что подразделения Западного военного округа проведут учения "Индра-2020", а военные Центрального военного округа примут контингенты стран ШОС на учениях "Мирная миссия - 2020".

На территории Восточного военного округа пройдут три международных учения: "Ларос-2020" с военнослужащими Лаосской Демократической Республики; "Селенга-2020" с подразделениями вооруженных сил Монголии и совместно учение с военными Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка, сообщает Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в ходе учений будет отрабатываться совместное планирование миротворческих операций, взаимодействие штабов и нейтрализация условных незаконных вооруженных формирований.