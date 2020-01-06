Российские военные проведут шесть учебно-боевых пусков МБР в 2020 году

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) планируют провести шесть учебно-боевых пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в 2020 году. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Пять пусков из шести планируется провести с космодрома "Плесецк.

В 2019 году было произведено пять пусков МБР. Три из них были проведены с космодрома "Плесецк", два с полигона "Капустин Яр".

Как сообщалось, в РВСН проходит плановое перевооружение на новые ракетные комплексы стационарного и подвижного базирования. В частности, мобильная группировка РВСН заменяется с подвижного грунтового ракетного комплекса "Тополь" на "Ярс".

Ракетный комплекс "Ярс" способен поражать стратегические цели на дальности до 11 тыс. км, оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками индивидуального наведения, имеет высочайшую маневренность и, как следствие, повышенную живучесть, сообщали военные.

В России идет работа над новой межконтинентальной стратегической ракетой "Сармат".

В декабре 2018 года командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что бросковые испытания "Сармата" завершены, идет подготовка к летным испытаниям. Перевооружение на данный ракетный комплекс планируется начать с 2021 года в ракетных полках Ужурской ракетной дивизии.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").