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Космонавты с борта МКС поздравили православных с Рождеством

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Космонавты Александр Скворцов и Олег Скрипочка поздравили православных христиан с Рождеством Христовым с борта МКС во время телемоста с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в храме Христа Спасителя.

"Сейчас хочется сказать огромное спасибо, что вы нашли время нас поздравить, и в вашем лице позвольте поздравить всех, кто сейчас находится на Земле, кто празднует светлый праздник Рождества. Хочется пожелать счастья, любви, удачи, и всего самого-самого хорошего", - сказал Скворцов.

Скрипочка в свою очередь добавил, что ему "хотелось бы передать поздравление духовенству в вашем лице (патриарха Кирилла - ИФ), и вашей пастве".

Патриарх также поздравил космонавтов с Рождеством и благословил их.

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Скворцов рассказал предстоятелю о том, как они работают с роботами на МКС.

Патриарх, со своей стороны, рассказал о своей несбыточной мечте - побывать в космосе. "Я не могу представить себе чувства человека, который выходит в открытый космос, только мечтать об этом возможно. Но есть мечты, которые у человека сбываются, а вот моя мечта побывать в космосе точно уже не сбудется", - заявил он.

"Поэтому с особым чувством я всегда общаюсь с космонавтами и пытаюсь представить себе всю сложность и ответственность такой огромной работы, которую вы совершаете, - отметил предстоятель. - Поэтому особые чувства всегда возникают, когда видишь людей, находящихся в космосе, и особенно - в такие праздники, как Пасха и Рождество".

Он пожелал экипажу станции крепости душевных и телесных сил, а также осознания огромной важности их труда во благо науки, во благо отечества и "всего рода человеческого".

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МКС Рождество патриарх Кирилл

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