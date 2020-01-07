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Треть неправославных россиян признались, что отмечают 7 января Рождество

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Более трети граждан России (36%), представляющих другие религии, отмечают православное Рождество, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Социологическое исследование показало, что праздник отмечают 86% православных россиян, 40% атеистов и 70% сограждан, колеблющихся между верой и неверием.

По данным опроса, в целом 72% россиян отмечают православное Рождество. В большей мере это свойственно согражданам в возрасте 45-59 лет, а также в возрасте от 60 лет и старше - по 76% респондентов.

По данным ВЦИОМ, 24% россиян не отмечают праздник, среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет эта доля составляет 24%.

Всероссийский опрос был проведен 29 декабря 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Православные христиане встретили Рождество

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