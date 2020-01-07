Около 2,3 млн человек встретили Рождество в России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России не допустили нарушений общественного порядка во время празднования Рождества Христова, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в ночь на 7 января около 2,3 миллионов человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества. Торжественные службы в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячах городов и населенных пунктах России.

Волк отметила, что в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан было задействовано более 45,9 тысяч сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

Безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей была обеспечена представителям Госавтоинспекции, сказала она.