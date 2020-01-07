Поиск

Около 2,3 млн человек встретили Рождество в России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД России не допустили нарушений общественного порядка во время празднования Рождества Христова, сообщила "Интерфаксу" во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в ночь на 7 января около 2,3 миллионов человек приняли участие в мероприятиях, посвященных празднованию Рождества. Торжественные службы в храмах, церквях и монастырях прошли в 5,7 тысячах городов и населенных пунктах России.

Волк отметила, что в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности граждан было задействовано более 45,9 тысяч сотрудников МВД, а также военнослужащие Росгвардии, представители общественных формирований, добровольных народных дружин и работники частных охранных организаций.

Безопасность дорожного движения вблизи храмов и монастырей была обеспечена представителям Госавтоинспекции, сказала она.

Россия Роджество МВД

Новости по теме

Новости

Медведев поздравил православных христиан с Рождеством

Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Шойгу провел переговоры с главой Генштаба Ирана в связи с убийством Сулеймани

"Роскосмос" опроверг убийство своего сотрудника

Сбежавший из части в Забайкалье солдат задержан в Красноярске

Крым в 2019 году посетили 7,4 млн туристов

В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге

Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством

Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом странам, где есть базы США

Медведев поблагодарил молодежную сборную России за красивую игру на ЧМ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');