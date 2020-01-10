Британский МИД предостерег подданных королевства от визитов в Иран

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - МИД Великобритании распространил уведомление, в котором британским подданным рекомендуется воздержаться от поездок в Иран.

"С учетом массива информации о том, что рейс 752 МАУ (авиакомпания "Международные авиалинии Украины" - ИФ) был сбит иранской ракетой класса "земля-воздух", а также повышенной напряженностью обстановки, мы советуем британским подданным не ездить в Иран", - говорится в заявлении главы МИД Великобритании Доминика Рааба.

В документе уточняется, что британцам рекомендуется "воздержаться от полетов в Иран, из него и внутри него".

"Необходимо срочно провести полное и прозрачное расследование, чтобы установить, что стало причиной катастрофы", - подчеркнул министр.

4 января британское внешнеполитическое ведомство уже распространяло уведомление о нежелательности проездок в Иран и Ирак в связи с напряженной обстановкой, вызванной гибелью в районе багдадского аэропорта иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Накануне канадский и британский премьер-министры Джастин Трюдо и Борис Джонсон сообщили о наличии у них данных о том, что "Боинг" "Международных авиалиний Украины" был по ошибке сбит иранской ракетой.

Крушение украинского лайнера в Иране

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди погибших - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.