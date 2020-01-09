Трюдо назвал причиной крушения украинского "Боинга" попадание иранской ракеты

Такие данные приводят разведслужбы Канады и ее союзников

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Разведслужбы Канады и ее союзников считают, что причиной крушения украинского пассажирского самолета близ Тегерана стало попадание иранской ракеты класса "земля-воздух", заявил канадский премьер Джастин Трюдо.

"У нас есть разведданные от многих источников, в том числе, от наших собственных разведслужб и от разведки наших союзников, согласно которым самолет был сбит иранской ракетой "земля-воздух", - сказал Трюдо, слова которого приводит канадское телевидение.

Произошедшее накануне он назвал трагедией и подчеркнул, что в данном случае важно провести тщательное расследование произошедшего.

"Собранные данные указывают на то, что именно это (иранская ракета - ИФ) стало вероятной причиной крушения. Но нам нужно провести полное, доскональное и достойное доверия расследование, чтобы точно выяснить, что произошло. Именно к этому мы призываем и надеемся, что будем услышаны", - сказал Трюдо.

Американский журнал Newsweek ранее в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что украинский лайнер мог быть по ошибке уничтожен иранскими системами ПВО.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта в Тегеране рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - иранцы (82), остальные были гражданами Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.