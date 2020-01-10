Иран пригласил транспортное агентство США совместно расследовать крушение лайнера МАУ

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Иранские авиационные власти пригласили специалистов Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) присоединиться к расследованию крушения украинского "Боинга" возле Тегерана, сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

Телеканал поясняет, что приглашение иранских властей позволяет участвовать в расследовании производителю самолета - американской компании Boeing. При этом ранее иранское информационное агентство Mehr сообщало об отказе Тегерана передавать Boeing "черные ящики". CNN отмечает, что для участия американской стороны в расследовании Вашингтону придется снять часть антииранских санкций.

Позднее эту информацию подтвердил NTSB. Кроме того, представитель иранского МИДа сообщил в твиттере о приглашении к расследованию украинских властей и Boeing - "как владельца и производителя". Также Иран решил допустить на место крушения украинского самолета Совет по безопасности на транспорте Канады.

Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо привел данные канадской разведки, по мнению которой украинский самолет был по ошибке сбит иранской ракетой класса "земля-воздух". С аналогичным заявлением выступил и британский премьер Борис Джонсон. До этого версию о попадании иранской ракеты в "Боинг" из-за ошибки выдвинул американский журнал Newsweek.

Национальный Совет Безопасности на транспорте (National Transportation Safety Board, NTSB) США - это независимое американское агентство, которое занимается расследованием происшествий на транспорте, в том числе авиакатастроф.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди погибших - граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.