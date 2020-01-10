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ХроникаКрушение украинского самолета в ИранеОбновлено в 09:45

Джонсон указал на "массу данных" о случайном ударе Ирана по украинскому самолету

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО возле Тегерана, сообщает британский телеканал Sky News.

Крушение украинского самолета в Иране

"Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно", - приводит телеканал высказывания премьера.

При этом Джонсон напомнил, что в катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Ранее в четверг с аналогичными заявлениями выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, такие данные есть у разведслужб Канады и ее союзников.

До этого американский журнал Newsweek в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что украинский лайнер мог быть по ошибке уничтожен иранскими системами ПВО.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта в Тегеране рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Канады (63) и Ирана (82), остальные были из Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.

Хроника 08 – 10 января 2020 годаКрушение украинского самолета в Иране
Великобритания Борис Джонсон Иран Тегеран Украина

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