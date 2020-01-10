Джонсон указал на "массу данных" о случайном ударе Ирана по украинскому самолету

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил возможность того, что украинский авиалайнер мог быть случайно сбит иранскими системами ПВО возле Тегерана, сообщает британский телеканал Sky News.

"Есть масса информации, что рейс был сбит иранской зенитной ракетой. Это могло быть сделано ненамеренно", - приводит телеканал высказывания премьера.

При этом Джонсон напомнил, что в катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Ранее в четверг с аналогичными заявлениями выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, такие данные есть у разведслужб Канады и ее союзников.

До этого американский журнал Newsweek в четверг сообщил со ссылкой на ряд источников, что украинский лайнер мог быть по ошибке уничтожен иранскими системами ПВО.

Самолет Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" разбился вскоре после взлета возле аэропорта в Тегеране рано утром 8 января. Все находившиеся на борту - 167 пассажиров и девять членов экипажа - погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа). Большинство погибших - граждане Канады (63) и Ирана (82), остальные были из Швеции, Афганистана, ФРГ и Великобритании.

На данный момент Киев рассматривает семь версий причины крушения лайнера, в том числе поражение самолета российской зенитной ракетой, столкновение с беспилотником либо другим летающим объектом, взрыв двигателя по техническим причинам, взрыв внутри самолета в результате теракта. Еще три версии не разглашаются.

Тегеран отверг версию о том, что "Боинг" был сбит системами ПВО Ирана. В иранской Организации гражданской авиации эту версию назвали невозможной "с научной точки зрения" и нелогичной.