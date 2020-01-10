Пожарные предварительно исключили поджог дома, из которого изъяли девушку с ДЦП

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - По предварительной версии МЧС, жилой дом в поселке Полетаево в Челябинской области, откуда год назад изъяли трех воспитанниц, произошел "из-за аварийного режима работы электросети", заявили в региональном управлении ведомства. Пожар криминальной причины не имеет, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе.

Пожар совпал по времени со скандалом вокруг изъятия детей, у тетки Натальи Галеевой. В начале января правозащитник Оксана Труфанова опубликовала фотографию старшей сестры с тяжелой формой ДЦП и заявила, что за год после изъятия и пребывания в реабилитационном центре девушку "заморили голодом". Информация разошлась в соцсетях и СМИ, чиновники и следователи начали проверки.

Источник "Интерфакса" рассказал, что детей у Галеевой изъяли после того, как она с ними переехала в дом к ранее судимому сожителю. В ночь на 10 января в доме этого мужчины произошел пожар и он погиб. В связи с этим пользователи соцсетей и правозащитники начали высказывать версию о намеренном поджоге. В частности, такое предположение сделал депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Он допускает, что дом могли поджечь, чтобы Галеева не смогла доказать, что племянницы жили в нормальных условиях.

По словам представителя МЧС, возгорание началось в курятнике, пристроенном к дому. Дознаватели собрали и передали на анализ фрагменты медной проводки из этого строения.

В МЧС также подтвердили, что одноэтажный частный дом в Полетаеве сгорел глубокой ночью и в нем погиб мужчина 1972 года рождения.

Галеева в 2015 году оформила опеку над тремя племянницами, у одной из которых ДЦП. Осенью 2018 года суд по требованию органов опеки лишил ее опекунства, двух младших сестер отдали в неродственную семью, а Лизу с ДЦП поместили в центр для умственно отсталых в Копейске. Галеева судится за право опеки над племянницами и утверждает, что не понимает, за что у нее их отобрали.

По словам источника "Интерфакса", сначала тетка девочек вела "нормальный образ жизни" и работала, но в 2018 году переехала с племянницами к сожителю. В его доме собирались выпивающие компании, дети утверждали, что боялись там спать по ночам, говорил собеседник агентства. Сотрудники опеки испугались за будущее сестер, объяснил он. Он также обратил внимание, что девочки могли бы оказаться в доме в момент начавшегося пожара.

После публикаций фотографий Лизы и интервью Галеевой чиновники проверили центр в Копейске, нашли нарушения прав девушки на надлежащую помощь. Ее перевели в паллиативный центр в Челябинске, где врачи собираются решить проблему недостатка веса.

Детский омбудсмен Челябинской области Евгения Майорова встретилась с двумя младшими сестрами и напомнила им об их праве заявить в суде, где они хотят жить. По ее словам, они сказали, что им нравится в приемной семье и к тетке обратно они не хотят.