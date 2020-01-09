В Копейске начали проверять жалобу о доведении до истощения девушки с ДЦП

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Следственный комитет и Министерство социальных отношений Челябинской области проверят сообщения СМИ и пользователей соцсетей о том, что в реабилитационном центре в Копейске девушку с тяжелой формой ДЦП довели до истощения.

Следователи проверят утверждения журналистов о ненадлежащем отношении сотрудников центра к девушке, сообщили в пресс-службе регионального управления СК. Минсоцотношений проведет в учреждении внеплановую выездную проверку и дополнительно проконсультируется с врачами, сказала "Интерфаксу" глава ведомства Ирина Буторина.

Челябинский юрист и правозащитник Оксана Труфанова сообщила в соцсетях, что недееспособную Лизу и двух ее сестер с 2015 года опекала родная тетка. По словам Труфановой, суд обязал администрацию Сосновского района выделить квартиру старшей из сирот, достигших совершеннолетия. После этого, осенью 2018 года тетку лишили опеки над всеми тремя девочками, двух из них отдали в неродственную семью, а Лизу поместили в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью в Старокамышинске.

Юрист опасается, что в этом учреждении девушку "голодом морили". Она опубликовала фотографии пациентки.

Тетка сестер Наталья Галеева заявила "Первому областному", что не понимает, за что ее лишили опеки. Сейчас она оспаривает это решение в Седьмом кассационном суде Челябинской области. По ее оценке, состояние Лизы за время пребывания в реабилитационном центре ухудшилось, она там только лежит, тогда как дома ее регулярно переворачивали, делали массаж и носили в баню.

По словам министра соцотношений, за время пребывания девушки в реабилитационном центре врачи отмечали стабильность ее состояния. Ее забрали у тетки, поскольку та не исполняла должным образом обязанности опекуна и недостаточно ухаживала за племянницей, добавила Буторина. Это решение подтвердил суд, отметила чиновница.

Буторина пообещала разобраться с вопросом о предоставлении жилья сестрам и подтвердила, что они находятся в списке очередников.