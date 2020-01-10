Девушку с ДЦП изъяли у тетки-опекунши из-за переезда в дом ранее судимого мужчины

Мужчина погиб в ночь на пятницу при пожаре в этом самом доме

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Девушку-инвалида с ДЦП и двух ее сестер изъяли у тетки после того, как та переехала с детьми к ранее судимому сожителю и в опеке испугались за безопасность девочек, рассказал информированный источник "Интерфакса". Этот мужчина погиб при пожаре в своем доме в ночь на 10 января.

В начале января юрист Оксана Труфанова опубликовала фотографии девушки, оказавшейся в центре для умственно отсталых, и заявила, что ее "голодом морили" и довели до истощения. По мнению правозащитницы, девушку и ее сестер изъяли из-под опеки тетки Натальи Галеевой после того, как суд подтвердил ее право на отдельное жилье в связи с достижением совершеннолетия. Галеева сказала журналистам, что не знает, за что у нее изъяли племянниц, обещала бороться за них в судах и отметила, что Лизе стало хуже в реабилитационном центре. После этих публикаций следователи и чиновники начали проверки.

Источник подтвердил, что Галеева оформила опеку на племянниц в 2015 году, она работает и ведет "нормальный образ жизни".

"Но в 2018 году стала вместе с детьми проживать в доме своего сожителя, где часто собирались мужские компании, выпивали. Сотрудники опеки просто испугались, что с девочками может что-то случиться нехорошее. Сами дети потом рассказывали, что не могли спать по ночам, боялись", - рассказал он.

Говоря о гибели мужчины при пожаре, он отметил: "Мужчина был в это время один, он не сумел спастись. А ведь в доме могли быть дети".

В областном управлении МЧС уточнили, что сигнал о пожаре в селе Полетаево поступил диспетчеру в половине третьего ночи. Горел одноэтажный кирпичный дом. Причины пожара выяснят дознаватели.

Юрист Труфанова записала разговор с соседом погибшего, который вызвал МЧС. Он рассказал, что, по его данным, огонь перекинулся на дом извне, с придомной постройки и что в начале пожара сосед еще был жив, но не мог выбраться и стучал.

После публикаций фотографий Лизы и интервью Галеевой чиновники проверили центр в Копейске, нашли нарушения прав девушки на надлежащую помощь и 9 января перевели девушку в паллиативный центр в Челябинске.

Челябинские врачи подтвердили, что она истощена, но пообещали, что будут решать эту проблему. В целом они нашли ее состояние удовлетворительным, а уход за ней - достаточно хорошим, рассказала "Интерфаксу" областной уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова. Она сослалась на слова заведующей паллиативным центром.

Младшие сестры Лизы не хотят возвращаться к тетке из приемной семьи, добавила Майорова. Она с ними поговорила, они ей сказали, что им нравится в приемной семье. Она им сообщила, что они имеют право высказать в суде свое мнение и суд будет его учитывать, когда будет решать, имеет ли Галеева право их опекать.

11 января межведомственная комиссия проведет заседание в Копейском реабилитационном центре, где даст оценку действиям руководителя учреждения в связи с ситуацией вокруг пациентки с ДЦП.

Сестры были изъяты по решению Сосновского районного суда из приемной семьи тети осенью 2018 года.