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Доведенную до истощения девушку с ДЦП перевели в паллиативный центр в Челябинске

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Девушку с тяжелой формой ДЦП перевели из копейского реабилитационного центра для умственно отсталых в паллиативный центр в Челябинске, сообщили в пресс-службе областного Министерства социальных отношений. Ранее юрист Ольга Труханова заявила, что в центре девушку "голодом морили", довели до истощения, и опубликовала ее фотографии.

Информация попала в СМИ и разошлась в соцсетях, в Минсоцотношений и Следственном комитете начали проверки.

"Первая проверка выявила отдельные дефекты в оказании пациентке надлежащей помощи. Лизу уже перевели в самый современный в области паллиативный центр, где ее дополнительно обследуют и составят для нее стратегию долговременного ухода", - заявили в министерстве.

11 января в Копейске соберется специально созданная межведомственная комиссия, которая оценит работу руководителя реабилитационного центра. По итогам заседания в отношении менеджера будут сделаны оргвыводы, пообещали в Минсоцотношений.

До внеочередной проверки в министерстве отмечали, ссылаясь на оценки врачей, что за год пребывания в центре состояние девушки было стабильным.

До осени 2018 года недееспособную девушку и двух ее сестер опекала тетя, Наталья Галеева. Ее лишили опеки над всеми тремя племянницами, она оспаривает это решение в судах. По оценке Галеевой, за время пребывания в реабилитационном центре, состояние Лизы ухудшилось и там она только лежит, дома уход за ней был лучше.

Галеева и Туруханова связывают решение опеки с нежеланием чиновников предоставлять сироте бесплатное отдельное жилье по достижении совершеннолетия.

Министр соцотношений Челябинской области Ирина Буторина объясняла "Интерфаксу", что, по мнению опеки, Галеева не исполняла обязанности опекуна и недостаточно ухаживала за Лизой. Это решение подтвердил суд, отмечала чиновница.

Челябинская область Копейск Минсоцотношений Ирина Буторина Наталья Галеева

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