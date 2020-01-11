РПЦ назвала храмы подходящим местом для знакомств

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Для православного естественно знакомиться с девушками в храме, считает председатель синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Конечно, храм - это дом Божий, и, конечно, было бы странно, если бы вы приходили в храм только за тем, чтобы там подыскивать себе невесту. С другой стороны, для православного христианина и православной христианки сама атмосфера храма - это та вполне естественная ситуация, где может зародиться не только личное знакомство, но и любовь", - сказал он в субботу в программе "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Митрополит напомнил поговорку о том, что браки заключаются на небесах, и заметил, что очень многие церковные люди, которые впоследствии стали супругами, познакомились именно в храме, в том числе на церковном клиросе, при исполнении каких-то церковных послушаний или во внебогослужебное время, когда они начали общаться друг с другом, и постепенно это общение переросло в любовь.

Если же чувство возникло с самого первого взгляда, то он призвал не упустить это чувство и, не стесняясь, подойти к девушке и с ней поговорить.