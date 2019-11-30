РПЦ не согласилась с поголовной проверкой водителей на алкоголизм

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь не одобрила идею обязательного прохождения теста на алкоголизм при получении водителями медицинских справок.

"Введение таких тестов предполагает некую презумпцию виновности каждого человека, который садится за руль, и это тот вопрос, с которым следует очень тщательно разобраться", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он выразил недоумение в связи с тем, что человек, который не пьет или умеренно употребляет алкогольные напитки, должен "ходить и доказывать, что он не алкоголик". "А почему тогда не ввести какие-то другие тесты: чтобы человек доказывал, что он, допустим, не вор, не убийца, что он не нарушает супружескую верность, и так далее?" - задал вопрос митрополит.

Представитель церкви признал, что существует проблема нетрезвых водителей за рулем, ежегодно стоящая сотен жизней, и с этим надо бороться. В то же время он не согласен с тем, чтобы каждого водителя подозревать в алкоголизме, заставлять его проходить дорогостоящие тесты и получать справки.

"Я думаю, что прежде, чем вводить такие правила, нужно очень тщательно все рассчитать", - резюмировал иерарх.

Новость дополняется