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Митрополит Иларион предупредил о риске раскола при переходе церкви на современный язык

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Введение современного русского языка в богослужебную практику требует осторожности, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.

"Кому-то могут не понравиться иконы в храмах, а кто-то скажет: зачем нужны золочёные иконостасы, а кому-то, может быть, пение не понравится: скажут, у вас пение очень старомодное, ведь действительно на клиросах в основном исполняются произведения композиторов XIX века. Скажут, почему не ввести, допустим, рок-музыку, почему не ввести рэп на богослужении - тогда молодежь, наверное, больше бы заинтересовалась вашей церковной жизнью", - сказал митрополит в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Он пояснил, что в церкви есть определенные ограничения, связанные с тем, что ее литургический строй складывался на протяжении веков. "Изменения, которые должны вноситься в литургический строй церкви, если они требуются, должны вноситься очень осторожно", - подчеркнул архипастырь.

В этой связи митрополит Иларион напомнил о событияхтрехсотлетней давности, когда из-за обрядовых разногласий от церкви отделилась часть верующих, именовавшихся старообрядцами, и призвал избегать повторения подобных катаклизмов.

Иерарх заметил, что тема богослужебного языка является сквозной во внутрицерковных дискуссиях на протяжении, по крайней мере, последних 30 лет.

"У нас в Церкви на эту тему существуют разногласия. Есть те, которые говорят, что русский язык вообще недопустим в богослужениях ни в какой форме. Есть те, которые говорят, что надо русифицировать богослужения - таких, надо сказать, очень немного. А есть те, которые призывают к умеренному использованию русского языка в тех случаях, когда это возможно, и священник сочтет это полезным, и когда приход с этим согласится", - сказал митрополит.

РПЦ митрополит Иларион

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