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Массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске из-за "минирований"

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Утром в понедельник в Хабаровске массово эвакуируют учеников городских школ и воспитанников детских садов, в которые поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили агентству "Интерфакс" в администрации города.

"Анонимные сообщения поступили сегодня утром (по местному времени - ИФ). Проходит эвакуация", - сказал представитель администрации Хабаровска.

В декабре 2019 года анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах поступали в большинство школ Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре. По тем же причинам несколько раз были эвакуированы здания железнодорожного и автовокзала, а также аэропорт и здание администрации города.

Кроме того, в новогоднюю ночь в Хабаровске "заминировали" главную площадь города, где обустроили ледовый городок и проводили гуляния. Взрывное устройство не нашли, а спустя четыре дня полицейские задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании.

Хабаровск

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