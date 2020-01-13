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Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы обследуют здания десяти школ Владивостока, в которые в понедельник утром поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе администрации города.

"Школы Владивостока проверяют после сообщений о минировании. С утра они поступили в десять образовательных учреждений города. На месте работают кинологи с собаками. Была оперативно организована эвакуация детей и персонала", - сказали в пресс-службе.

Ранее в понедельник массовая эвакуация школ и детсадов началась в Хабаровске, куда также поступили сообщения о "минированиях". По данным местного ИА AmurMedia, все хабаровские школы эвакуированы, так как сообщившие об угрозе взрыва не назвали номера конкретных учебных заведений. Кроме того, у агентства есть информация об эвакуации двух вузов и бассейна "Дельфин".

Владивосток

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